Επίσκεψη Μπλίνκεν σε Γαλλία και Βέλγιο την ερχόμενη βδομάδα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στη Γαλλία την προσεχή εβδομάδα όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν κυρίως για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ταξίδι πραγματοποιείται μεσούσης της κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία και την ώρα που το Κίεβο ζητεί από τους δυτικούς συμμάχους του περισσότερα προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Από αμερικανικής πλευράς, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έχουν μπλοκαριστεί επί του παρόντος από την ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στο Κογκρέσο.

"Στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία και για τις προσπάθειες να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα", δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Θα είναι μια σπάνια επίσκεψη στο Παρίσι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που μιλά άπταιστα γαλλικά και ο οποίος δεν είχε μεταβεί στη Γαλλία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2022.

Μετά το Παρίσι, ο Μπλίνκεν θα μεταβεί την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για να μετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του στο ΝΑΤΟ με την ευκαιρία της 75ης επετείου της ίδρυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 4 Απριλίου, πρόσθεσε ο Μίλερ.

Η συνεδρίαση αναμένεται να χρησιμεύσει συγκεκριμένα για να προετοιμάσει τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας, στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο.

Ο Μπλίνκεν θα έχει επίσης στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης, τριμερή συνάντηση με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι δυο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που αναμετρήθηκαν μεταξύ τους σε δύο πολέμους στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το 2020, για τον έλεγχο του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο οποίος τελικά περιήλθε στο Μπακού τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων δεν απέφεραν καρπούς.

Ο Μπλίνκεν θα συμμετάσχει τέλος σε Συμβούλιο ΗΠΑ-ΕΕ για το εμπόριο και την τεχνολογία στη Λουβέν, στο Βέλγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.