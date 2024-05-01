Για τους λάτρεις του άσπρου ψωμιού η βρετανική κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει έρευνα, που στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου αρτοσκευάσματος, το οποίο θα είναι εξίσου υγιεινό με το ολικής άλεσης, αλλά θα μοιάζει και θα έχει τη γεύση του άσπρου.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να προσθέσουν μικρές ποσότητες μπιζελιών, φασολιών και δημητριακών στο μείγμα του ψωμιού, καθώς και πίτουρο και σιτάρι που συνήθως αφαιρούνται από το άσπρο αλεύρι.

Οι αρτοποιοί προσπάθησαν στο παρελθόν να κάνουν τα άσπρα καρβέλια πιο υγιεινά προσθέτοντας πίτουρο στο αλεύρι τους, αλλά στους πελάτες δεν άρεσε η γεύση και η υφή.

Το ερευνητικό έργο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια, αναφέρει το BBC.

Η δρ Catherine Howarth του Πανεπιστημίου Aberystwyth ανέφερε ότι οι επιστήμονες αναλύουν τη λεπτομερή χημική σύνθεση του λευκού αλευριού που χρησιμοποιείται τώρα. Συμπλήρωσε ότι η ενίσχυση της διατροφικής αξίας στα επίπεδα του ψωμιού ολικής άλεσης, διατηρώντας παράλληλα τη γεύση και την αίσθηση του λευκού ψωμιού, είναι μια λεπτή ισορροπία.

Όπως είπε, οι ερευνητές εξετάζουν την προσθήκη μικρότερης ποσότητας φύτρας σιταριού και πίτουρου που αφαιρείται στη διαδικασία άλεσης, καθώς και την προσθήκη άλλων δημητριακών που είναι πλουσιότερα σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες όπως κινόα, τεφ, σόργο και κεχρί. Τα πράσινα μπιζέλια και τα ρεβίθια θα έδιναν επιπλέον πρωτεΐνη.

«Θέλουμε να μάθουμε ποιες βιταμίνες και μέταλλα χάνονται κατά τη διαδικασία άλεσης» πρόσθεσε η δρ Howarth.

«Χρησιμοποιώντας άλλα δημητριακά μπορούμε να βελτιώσουμε τα επίπεδα σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμινών και κυρίως την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, επειδή το λευκό ψωμί έχει πολύ λίγες φυτικές ίνες, κάτι που είναι τόσο σημαντικό για την καλή υγεία» εξήγησε η ίδια.

Μόλις η δρ Howarth καταλήξει σε μερικές πιθανές συνταγές, ο Chris Holister, διευθυντής ανάπτυξης προϊόντων για την εταιρεία παραγωγής αλευριού Gloucestershire Shipton Mill, θα τις μετατρέψει σε ψωμί.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ότι το ψωμί ολικής αλέσεως είναι καλύτερο, αλλά πολλοί από αυτούς αποθαρρύνονται από τη γεύση ή επειδή δεν είναι αυτό που έχουν συνηθίσει και απλώς δεν ενδιαφέρονται» είπε ο Holister.

Το τελικό στάδιο θα είναι η δοκιμή του νέου ψωμιού από καταναλωτές για να δουν αν μπορούν να το ξεχωρίσουν από τα λευκά καρβέλια του σούπερ μάρκετ.

