Σε ισχύ έχει τεθεί η απαγόρευση των αμβλώσεων στη Φλόριντα από την 6η εβδομάδα της κύησης, κλείνοντας την πόρτα -προς το παρόν- στο τελευταίο σημείο που επιτρεπόταν στον αμερικανικό νότο.

Οι υπέρμαχοι του νόμου γιόρτασαν τη νέα νομοθεσία η οποία αντικαθιστά τον υπάρχουσα διάταξη που επέτρεπε την άμβλωση, έως τις 15 εβδομάδες της κύησης.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές υπέρ της επιλογής των εκτρώσεων ανησυχούν ότι ο νέος νόμος στη Φλόριντα, που ήταν η τελευταία πολιτεία στην περιοχή χωρίς σχεδόν πλήρη απαγόρευση, θα απαγορεύσει ουσιαστικά την πρόσβαση στις αμβλώσεις για περισσότερες από 21 εκατομμύρια γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας σε σχεδόν δώδεκα πολιτείες.

Ωστόσο, η αλλαγή μπορεί να αναιρεθεί τον Νοέμβριο, όταν οι κάτοικοι της Φλόριντα θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν αν συμφωνούν ή όχι με την «τροπολογία 4», που θα μπορούσε να προστατεύσει την πρόσβαση στις αμβλώσεις μέχρι περίπου την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Μετά την απόφαση ορόσημο τον Ιούνιο του 2022, οι περισσότερες πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους κινήθηκαν για να περιορίσουν τις αμβλώσεις εντελώς ή στις έξι εβδομάδες κύησης, μια περίοδος που πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμη ότι είναι έγκυες.

Η άμβλωση εκεί ήταν νόμιμη μέχρι τις 15 εβδομάδες, καθιστώντας την ένα σχετικό καταφύγιο για τις γυναίκες που αναζητούν τη διαδικασία την περιοχή της Φλόριντα.

Περισσότερες από 84.000 αμβλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα πέρυσι - αύξηση 12% από το 2020.

New Florida six-week abortion ban will be felt beyond the state https://t.co/qL8JxlULhR — BBC News (World) (@BBCWorld) May 1, 2024

Πάνω από το ήμισυ αυτής της αύξησης αποδίδεται σε ασθενείς εκτός πολιτείας.

Ο νόμος περιλαμβάνει περιορισμένες εξαιρέσεις για θύματα βιασμού, αιμομιξίας ή εμπορίας ανθρώπων έως την 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, με τις ασθενείς να απαιτείται να επιδεικνύουν έγγραφα όπως ιατρικά αρχεία ή αστυνομική έκθεση.

Περιλαμβάνει επίσης εξαιρέσεις για θανατηφόρες εμβρυϊκές ανωμαλίες και για τη ζωή της εγκύου.

Οι υποστηρικτές της τροπολογίας 4 επικαλέστηκαν εσωτερικές δημοσκοπήσεις που υποδηλώνουν ότι έχει την υποστήριξη πάνω από το 60% των ψηφοφόρων της Φλόριντα - το όριο που απαιτείται για να περάσει.

Και οι επτά πρωτοβουλίες ψηφοδελτίων για τις αμβλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πολιτείες τους μήνες μετά την ανατροπή του Roe ήταν επιτυχείς, αν και οι περισσότερες απαιτούσαν χαμηλότερο όριο και πέρασαν με απλή πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

