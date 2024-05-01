Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είχε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος κατηγόρησε τη Χαμάς για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τους ομήρους. Όπως είπε, η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας είναι «ο μόνος λόγος που αυτό δεν έχει επιτευχθεί».



«Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς δικαιολογίες» διεμήνυσε ο Μπλίνκεν. «Η ώρα είναι τώρα».

Πηγή: skai.gr

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς για τα δεινά των αμάχων της Γάζας: «Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν σε αυτή την ανταλλαγή πυρών που προκαλεί η Χαμάς και έτσι επικεντρωνόμαστε στο να τους αποκτήσουμε τη βοήθεια που χρειάζονται — την τροφή, τα φάρμακα, το νερό, το καταφύγιο».Από πλευράς του, ο Χέρτζογκ κατέκρινε το ενδεχόμενοεναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων, με το όνομα του Ισραηλινού πρωθυπουργούπρώτο στη λίστα, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.«Οι εχθροί μας και άλλα στοιχείαχρησιμοποιώντας διεθνή νομικά φόρα που ιδρύθηκαν για να υπάρξει μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που επιδιώκει την ειρήνη και επιδιώκει τις αξίες και τους κανόνες που όλοι πιστεύουμε στον σύγχρονο κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ. «Ειδικά οι προσπάθειες που έγιναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».Η χρήση του ΔΠΔ εναντίον του Ισραήλ, υποστήριξε σύμφωνα με τους Times of Israel, «για τις δημοκρατίες και τα ελεύθερα φιλειρηνικά έθνη που επιδιώκουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και καλώ όλους τους συμμάχους και φίλους μας να αντιταχθούν και να απορρίψουν οποιεσδήποτε τέτοιες προσπάθειες».Ο Μπλίνκεν θα συναντήσει στη συνέχεια οικογένειες Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, προτού κατευθυνθεί στην Ιερουσαλήμ για να συναντήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

