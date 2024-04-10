Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους απαιτούμενους 40 Ισραηλινούς ομήρους για την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, εγείροντας φόβους ότι ίσως περισσότεροι όμηροι είναι νεκροί από ό,τι είναι δημοσίως γνωστό.

Το πλαίσιο που έχει τεθεί από τους διαπραγματευτές αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μιας πρώτης παύσης έξι εβδομάδων στις μάχες, η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει 40 από τους εναπομείναντες ομήρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών, καθώς και ασθενών και ηλικιωμένων ανδρών. Σε αντάλλαγμα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αποφυλακίζονταν από τις ισραηλινές φυλακές.

Η Χαμάς είπε στους διεθνείς διαμεσολαβητές -συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ και της Αιγύπτου- ότι δεν έχει 40 ζωντανούς ομήρους που πληρούν αυτά τα κριτήρια απελευθέρωσης, ανέφεραν και οι δύο πηγές. Το αρχείο του CNN για τις συνθήκες των ομήρων δείχνει επίσης ότι υπάρχουν λιγότεροι από 40 ζωντανοί όμηροι που πληρούν τα προτεινόμενα κριτήρια.

Η αδυναμία —ή η απροθυμία— της Χαμάς να πει στο Ισραήλ ποιοι όμηροι θα απελευθερωθούν, ζωντανοί, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. Με τη Χαμάς να φαίνεται ότι δεν μπορεί να φτάσει τους 40 στις προτεινόμενες κατηγορίες, το Ισραήλ πίεσε τη Χαμάς να συμπληρώσει τα κενά στην αρχική απελευθέρωση με νεότερους άνδρες ομήρους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια των μηνών των διαπραγματεύσεων από την τελευταία κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα ζητήσει μια λίστα με τους ομήρους και τις συνθήκες τους. Η Χαμάς έχει υποστηρίξει ότι χρειάζεται ένα διάλειμμα στις μάχες για να μπορέσει να εντοπίσει και να συγκεντρώσει τους ομήρους, το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε και τον Νοέμβριο πριν από μια εβδομαδιαία παύση που διακόπηκε αφού η Χαμάς απέτυχε να παραδώσει περισσότερους ομήρους.

Η πλειονότητα των σχεδόν 100 ομήρων που παραμένουν ζωντανοί πιστεύεται ότι είναι άνδρες στρατιώτες των IDF ή άνδρες σε ηλικία εφέδρων. Η Χαμάς αναμένεται να επιχειρήσει να τους χρησιμοποιήσει σε μεταγενέστερες φάσεις για να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί πιο σημαντικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων κρατουμένων υψηλού επιπέδου και οριστικού τερματισμού του πολέμου.

