Ένα αυτοκόλλητο επίθεμα, αντί εμβολίου, που τοποθετείται στο χέρι μπορεί να σώσει εκατομμύρια παιδιά από τις επιπλοκές της ιλαράς.

Σύμφωνα με το BBC ,οι επιστήμονες που προχώρησαν σε αυτήν την ανακάλυψη, υποστηρίζουν ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο εύκολη και αποτελεσματική. Μάλιστα η πρώτη δοκιμή έγινε σε 200 παιδιά της Γκάμπια.

Το επίθεμα, γνωστό και ως patch είναι ευκολότερο στη μεταφορά και αποθήκευση από τις τυπικές ενέσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της ιλαράς, μετά την πανδημία του Covid εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, ιδίως σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, έχουν μείνει ακάλυπτα στην παιδική ασθένεια.

Τώρα, όμως, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η τεχνολογία μικροβελόνων που υπάρχουν στο επίθεμα, μπορεί να επαναφέρει τους εμβολιασμούς σε καλό δρόμο, με το 95% των παιδιών να έχουν εμβολιαστεί.

Το επίθεμα κολλάει στον βραχίονα και πολλές μικροσκοπικές βελόνες χορηγούν το εμβόλιο μέσω του δέρματος, χωρίς πόνο.

«Αυτά είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα αποτελέσματα που έχουν δημιουργήσει πολύ ενθουσιασμό», δήλωσε ο παιδίατρος καθηγητής Εντ Κλαρκ, επικεφαλής εμβολίων και ανοσίας στη Μονάδα Ιατρικού Ερευνητικού Συμβουλίου του London School of Hygiene & Tropical Medicine The Gambia και πρόσθεσε: «Αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι τα εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε μωρά και μικρά παιδιά χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροσυστοιχιών επιθέματος».

Στη δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 200 υγιή νήπια και μωρά, η ανοσολογική απόκριση στο έμπλαστρο ήταν τόσο ισχυρή όσο και το εμβόλιο.

Μετά από μία δόση, πάνω από το 90% των μωρών προστατεύτηκαν από την ιλαρά και όλα τα βρέφη από την ερυθρά - και δεν υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια.

Το έμπλαστρο παρέμεινε στη θέση του για πέντε λεπτά - αλλά αυτό θα μειωθεί σε ένα λεπτό ή ακόμα λιγότερο σε μελλοντικές δοκιμές, λένε οι ερευνητές.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί ενάντια σε άλλες ασθένειες.

Πλεονεκτήματα

Το έμπλαστρο έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ενέσεις με βελόνα - εθελοντές με ελάχιστη εκπαίδευση μπορούν να εφαρμόσουν το έμπλαστρο, αντί για γιατρούς και νοσηλευτές, και δεν χρειάζονται πλέον ψυγεία για τη μεταφορά και την αποθήκευση στο ψυγείο. Μειώνει επίσης τους φόβους των ανθρώπων για τις βελόνες και τον κίνδυνο τραυματισμών από αυτές.

Ακόμη και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δεν υπάρχει έλλειψη αυτών των πόρων, τα έμπλαστρα θα μπορούσαν να είναι πιο βολικά και ελκυστικά για ορισμένους γονείς μικρών μη εμβολιασμένων παιδιών, λένε οι ερευνητές.

Τα τελευταία στοιχεία για την Αγγλία, δείχνουν τα κρούσματα ιλαράς να αυξάνονται, με ιδιαίτερη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες στο Λονδίνο, όπου ορισμένες περιοχές έχουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά της ιλαράς.

Σε αυτές τις κοινότητες, χρειάζεται μόνο ένα παιδί για να κολλήσει ιλαρά για να εξαπλωθεί γρήγορα, προειδοποιούν οι ειδικοί στον τομέα της υγείας.

Τώρα σχεδιάζονται μεγαλύτερες δοκιμές σε μικρά μη εμβολιασμένα παιδιά, για να διαπιστωθεί εάν τα έμπλαστρα θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ευρύτερα.

Πηγή: skai.gr

