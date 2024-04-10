Στην έκδοση επετειακού γραμματόσημου για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού και επιχειρηματία Σίλβιο Μπερλουσκόνι θα προχωρήσουν τα ιταλικά ταχυδρομεία.

Η έκδοση του γραμματόσημου, με απόφαση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, προβλέπεται για τις 12 Ιουνίου.

«Το γραμματόσημο που θα αφιερωθεί στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το οποίο θα εκδοθεί έναν χρόνο ακριβώς μετά τον θάνατό του, αποτελεί την κατάλληλη αναγνώριση για έναν σπουδαίο Ιταλό, ο οποίος τίμησε και υπηρέτησε την αβασίλευτη δημοκρατία της χώρας μας σε κάθε του ρόλο: του επιχειρηματία, του ανθρώπου του αθλητισμού, του πολιτικού και του ηγέτη», υπογράμμισαν η αντιπρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας Λίτσια Ροντζούλι και ο βουλευτής του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Εμίλιο Ρούσο.

Αντιδρά οργάνωση που μάχεται την μαφία

Η οργάνωση Wikimafia όμως, η οποία μάχεται το μαφιόζικο, οργανωμένο έγκλημα, εξέφρασε την αντίθεσή της και ξεκίνησε να συλλέγει υπογραφές πολιτών.

Η οργάνωση ζητά από τον Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα να μπλοκάρει την έκδοση του σχετικού γραμματόσημου, με αναφορά στην καταδίκη του Μπερλουσκόνι για αδίκημα φορολογικής απάτης, αλλά και στην όλη του συμπεριφορά, «έστω και αν δεν ήταν ποινικά αξιόλογη», όπως υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.