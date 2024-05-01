Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη βελτίωση της εικόνας των μεταναστευτικών ροών και το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και παρουσίαση των προληπτικών μέτρων και πρωτοβουλιών ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.