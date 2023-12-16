Aπόψε στην Βρετανία ο 17χρονος που είχε εξαφανιστεί πριν 6 χρόνια

Ο Άλεξ Μπάτι, ο Βρετανός έφηβος που είχε εξαφανιστεί τα τελευταία έξι χρόνια και βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στη νότια Γαλλία, αναμένεται να επαναπατριστεί στη Βρετανία σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε δικαστής.

Ο 17χρονος ταξιδεύει αεροπορικώς από την Τουλούζη για το Λονδίνο μέσω Άμστερνταμ με πτήση της KLM και "συνοδεύεται από μέλη των υπηρεσιών της βρετανικής αστυνομίας", διευκρίνισε ο Αντουάν Λεροΐ, αντιεισαγγελέας της Τουλούζης, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Θα επιστρέψει στη γιαγιά του, τη μητέρα της μητέρας του, στην οποία η βρετανική δικαιοσύνη είχε αναθέσει την κηδεμονία του προτού η μητέρα του τον απαγάγει το 2017, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μάλαγα της Ισπανίας, όπου είχαν πάει μαζί με τον παππού του.

Ο Άλεξ Μπάτι, ο οποίος ζούσε "νομαδική" ζωή σε μια "πνευματική" κοινότητα επί έξι χρόνια, βρέθηκε τυχαία την Πέμπτη μέσα στη νύχτα από έναν οδηγό-διανομέα, καθώς περπατούσε κατά μήκος ενός δρόμου σε ορεινή περιοχή κοντά στην Τουλούζη, διευκρίνισε ο αντιεισαγγελέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή.

"Είναι καλά στην υγεία του, "πολύ ήρεμος", δείχνει "ευφυής", σύμφωνα με τον γιατρό που τον εξέτασε και δεν φαίνεται να έχει υποστεί κακομεταχείριση στα έξι αυτά χρόνια που διήρκησε η απαγωγή του. Η μητέρα του, η οποία δεν έχει βρεθεί έως τώρα, μπορεί να βρίσκεται στη Φινλανδία, δήλωσε ο Λεροΐ κατά τη συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

