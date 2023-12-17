Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, έναν πύραυλο κρουζ και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέστρεψαν τον πύραυλο κρουζ και 20 επιθετικά drones, διευκρινίζει η ουκρανική πολεμική αεροπορία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο πύραυλος Ισκαντέρ "δεν έφτασε στον στόχο του", προσθέτει, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσα drones εξαπέλυσε συνολικά η Ρωσία ή αν η επίθεση αυτή προκάλεσε ζημιές ή απώλειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.