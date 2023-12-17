Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

At least thirteen people were killed after a violent storm thrashed the port city of Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/K0kx4Zlylm December 17, 2023

Wind speeds of over 150km/h were recorded during the storm that hit Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/fFoWOeoa9D — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 17, 2023

Ο δήμαρχος Φεδερίκο Σουβιέλες επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ ξερίζωσαν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προέτρεψε τους κατοίκους της Μπαΐα Μπλάνκα να παραμείνουν σήμερα στα σπίτια τους, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.