Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.
At least thirteen people were killed after a violent storm thrashed the port city of Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/K0kx4Zlylm— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 17, 2023
Wind speeds of over 150km/h were recorded during the storm that hit Bahía Blanca, Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 | 16 December 2023 | #Argentina #BahíaBlanca #stormpic.twitter.com/fFoWOeoa9D— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 17, 2023
Ο δήμαρχος Φεδερίκο Σουβιέλες επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).
Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ ξερίζωσαν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προέτρεψε τους κατοίκους της Μπαΐα Μπλάνκα να παραμείνουν σήμερα στα σπίτια τους, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ώρες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.