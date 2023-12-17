Λογαριασμός
Αργεντινή: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας που πλήττει την Μπαΐα Μπλάνκα - Δείτε βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ ξερίζωσαν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης

Argentina

Καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές στην Μπαΐα Μπλάνκα, παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό άκρο της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο δήμαρχος Φεδερίκο Σουβιέλες επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ ξερίζωσαν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προέτρεψε τους κατοίκους της Μπαΐα Μπλάνκα να παραμείνουν σήμερα στα σπίτια τους, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

