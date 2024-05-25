Φρίκη προκαλεί ένα βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα και κάνει το γύρο των social media το οποίο δείχνει τον ισραηλινό στρατό να ανακρίνει δύο μέλη της Χαμάς, πατέρα και γιο, οι οποίοι φέρονται να ομολογούν ότι βίασαν και δολοφόνησαν μια γυναίκα κατά την επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Το βίντεο δείχνει τον 47χρονο Τζαμάλ Χουσεΐν Αχμάντ Ράντι, και τον έφηβο γιο του, Αμπντάλα, να λένε στους ανακριτές πώς βίαζαν εναλλάξ μια γυναίκα πριν τη σκοτώσουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης τους στις 7 Οκτωβρίου.

Περιγράφοντας λεπτομερώς την επίθεσή τους, ο Τζαμάλ, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον Αμπντάλα από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) τον περασμένο Μάρτιο, είπε ότι βρήκε μια γυναίκα που «ούρλιαζε» και «έκλαιγε» μέσα σε ένα σπίτι.

Έκανα ό,τι έκανα, τη βίασα... Την απείλησα με το όπλο μου να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε ένα τζιν σορτς», φέρεται να είπε στο βίντεο. Στη συνέχεια είπε ότι δε γνώριζε ποια ήταν η τύχη της κοπέλας.

Ο 18χρονος γιος του, ωστόσο, είπε στους ανακριτές ότι ο πατέρας του σκότωσε τη γυναίκα αφού τη βίασαν.

«Ο πατέρας μου τη βίασε, μετά εγώ και μετά ο ξάδερφός μου και μετά φύγαμε, αλλά ο πατέρας μου σκότωσε τη γυναίκα αφού τελειώσαμε να τη βιάζουμε», είπε στο βίντεο.

Ο Τζαμάλ είπε επίσης ότι σε κάθε σπίτι που έβρισκαν κάποιον «ή τον σκότωναν ή τον απήγαγαν».

NEW: “My father raped her, then I did and then my cousin did and then we left but my father killed the woman after we finished raping her.” Captured Hamas terrorists confess to sexual violence against Israelis on 7/10. They even made it a family outing. The sickness runs deep. pic.twitter.com/21NETXGNjZ — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) May 23, 2024

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 250 απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Τα αντίποινα του Ισραήλ για την εξάλειψη της οργάνωσης της Χαμάς έχουν οδηγήσει σε περισσότερους από 35.000 θανάτους στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

