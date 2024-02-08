Πρώην ιδιωτικός αστυνομικός ταμπουρώθηκε σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά του, στην συνοικία Σαν Τζοβάνι α Τεντούτσιο στην Νάπολη.

Ο άνδρας πρώτα πυροβόλησε στον αέρα από το μπαλκόνι του. Στην συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι και, όπως διεπίστωσαν πριν από λίγο οι καραμπινιέροι, πρώτα δολοφόνησε την σύζυγό του και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε χάσει πρόσφατα την δουλειά του, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε μεγάλη ένταση στην οικογένεια. Τα τρία του παιδιά, την ώρα του τραγικού συμβάντος, βρίσκονταν στο σχολείο.

Οι καραμπινιέροι, με ειδική επιχείρηση, απέκλεισαν την περιοχή και εισέβαλαν στο διαμέρισμα, όπου διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι ήταν νεκρό.

