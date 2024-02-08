Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά του σκότωσαν πάνω από 20 Παλαιστίνιους μαχητές στην πόλη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα και συνέλαβαν δεκάδες ύποπτους μαχητές κατά την προηγούμενη ημέρα.

Δύο από τους συλληφθέντες είναι ύποπτοι για συμμετοχή στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ανέφερε ο στρατός.

Ο στρατός διατυπώνει αντίστοιχους ισχυρισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Χαν Γιουνίς, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

