Ρωσία: Το ειρηνευτικό σχέδιο της Κίνας για Ουκρανία είναι το πιο λογικό

Η Κίνα έχει προτείνει το πιο λογικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι στιγμής για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Το Πεκίνο είχε προωθήσει ένα σχέδιο 12 σημείων πριν από έναν και πλέον χρόνο, το οποίο παρουσιάζει τις γενικές αρχές για τον τερματισμό του πολέμου αλλά δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Το κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο έτυχε χλιαρής υποδοχής εκείνη την χρονική περίοδο και από τους δύο, τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει ότι η Κίνα παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός αλλά αντικατοπτρίζει το «ψευδές αφήγημα» της Ρωσίας και δεν καταδικάζει την εισβολή της.

«Το πιο ενδιαφέρον πράγμα για μας είναι ότι το κινεζικό έγγραφο βασίζεται σε μία ανάλυση των λόγων αυτού που συμβαίνει και την ανάγκη να εξαλειφθούν οι αιτίες που το προκάλεσαν. Είναι δομημένο σε λογική μορφή, από το γενικό στο ειδικό» δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους , όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Αυτό το σχέδιο είχε επικριθεί ως αόριστο… Αλλά αυτό είναι ένα λογικό σχέδιο το οποίο ο μεγάλος κινεζικός πολιτισμός πρότεινε για συζήτηση».

Ο Λαβρόφ πρόκειται να συναντήσει σύντομα τον Κινέζο ομόλογό του και ο πρόεδρος Πούτιν είχε πει τον περασμένο μήνα ότι σκέφτεται να πραγματοποιήσει στην Κίνα την πρώτη επίσκεψη του στο εξωτερικό κατά τη νέα εξαετή του θητεία.

Η Ρωσία λέει ότι επιθυμεί να αρχίσει συνομιλίες για την Ουκρανία αλλά αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται σ’ αυτό που αποκαλείται «νέες πραγματικότητες» επί του πεδίου, όπου οι δυνάμεις της ελέγχουν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και η Μόσχα διεκδικεί τέσσερις περιοχές ως δικές της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προτείνει το δικό τους ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την πλήρη αποχώρηση της Ρωσίας απ όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

Η Μόσχα, επαινώντας το ειρηνευτικό σχέδιο της Κίνας, θέλει να δείξει ότι είναι ανοιχτή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ επιτίθεται στην ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ζελένσκι, το σχέδιο του οποίου ο Λαβρόφ χαρακτηρίζει ως «ένα μενού από το οποίο μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις».

Η Ελβετία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια διάσκεψη που να βασίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι, αλλά η Ρωσία χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή άνευ νοήματος, λέγοντας ότι είναι καταδικασμένη να αποτύχει χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

