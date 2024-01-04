Ακραίες συνθήκες βιώνουν οι σκανδιναβικές χώρες εξαιτίας του χιονιά ενώ στη Σουηδία εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους.

Οι διασώστες όλη τη νύχτα επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο χιόνι στο Skane της Σουηδίας ενώ ο στρατός μοίραζε τρόφιμα, νερό και κουβέρτες σε οδηγούς και επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στο χιόνι για σχεδόν 24 ώρες.

Το χάος σημειώθηκε εν μέσω της κατακόρυφης πτώσης των θερμοκρασιών του χειμώνα στις σκανδιναβικές χώρες.

Το ακραίο κρύο έχει πλήξει περιοχές της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας και οι χιονοθύελλες στη Δανία έχουν παγιδεύσει οδηγούς σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Άαρχους, από την Τετάρτη.

Ο μετεωρολογικός σταθμός Kvikkjokk-Arrenjarka στη βόρεια Σουηδία κατέγραψε την πιο κρύα νύχτα του εδώ και 25 χρόνια το βράδυ της Τρίτης, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -43,6 βαθμούς Κελσίου.

Η αναστάτωση στον κεντρικό Ε22 ξεκίνησε περίπου στις 09:00 τοπική ώρα (08:00 GMT) την Τετάρτη, όταν το χιόνι τον έκανε αδιάβατο και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ Horby και Kristianstad. Εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν λόγω χιονοστιβάδων.

«Είναι απόλυτο χάος», είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Εβελίνα Όλσον.

Εκχιονιστικά μηχανήματα έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης και η αστυνομία και οι διασώστες εργάζονταν όλη τη νύχτα για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους στα εκατοντάδες παγιδευμένα αυτοκίνητα. Μερικοί είχαν ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη.



Τα σωστικά συνεργεία ξεκίνησαν να καθαρίζουν αυτοκίνητα από το χιονισμένο Ε22, αλλά πολλά από τα φορτηγά αναμένεται να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι την Παρασκευή

Η Erika Sepeliovaite είπε στον ιστότοπο Aftonbladet ότι αυτή και τα δύο παιδιά της και ο σκύλος της αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 19 ώρες.

Η Malin Johansson, 56 ετών, από το Ahus, είπε ότι αυτή και ο σύντροφός της είχαν ξεκινήσει το αυτοκίνητό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για να το κρατήσουν ζεστό. Είπε στην Expressen ότι απελευθερώθηκαν όταν οι διασώστες έκοψαν το κεντρικό φράγμα του δρόμου, επιτρέποντάς τους να φύγουν στις 04:30 της Πέμπτης.

Στρατιώτες στάλθηκαν για να παραδώσουν τρόφιμα και νερό στους παγιδευμένους.

«Το πρόβλημα είναι ότι χιονίζει τόσο πολύ που ο δρόμος είναι καλυμμένος με χιόνι μόλις μισή ώρα μετά τον καθαρισμό», είπε η κ. Olsson.

Το πρωί της Πέμπτης πολλά από τα αυτοκίνητα είχαν καθαριστεί, αν και τα φορτηγά ήταν ακόμα κολλημένα. Η αστυνομία είπε ότι οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται, αλλά πρόσθεσε ότι ο δρόμος δεν θα καθαριστεί μέχρι τις 08:00 την Παρασκευή.

Λεωφορεία και τρένα ακυρώθηκαν στην περιοχή Skane το πρωί της Πέμπτης και οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στη Νορβηγία, στα εδάφη των Σάμι του μακρινού βορρά, στο Καουτόκινο, το θερμόμετρο έδειξε -41,6°C κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε αρκετούς δήμους στα νότια της χώρας λόγω δυσκολιών στις μετακινήσεις μετά τη σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων ημερών και ορισμένα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Οι αυτοκινητιστές της περιοχής κλήθηκαν από την αστυνομία να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους και όλα τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Όσλο και Κρίστιανσαντ (νότια) ακυρώθηκαν επίσης. Στη νορβηγική πρωτεύουσα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους -25°C το Σάββατο.

Στη Φινλανδία, ένα νέο ρεκόρ ψύχους καταρρίφθηκε στο Ενοντέκιο (βορειοδυτικά) όπου το θερμόμετρο έδειξε -42,1°C.

