Η λίστα του Τζέφρι Έπσταϊν – δεκάδες ονόματα διάσημων πολιτικών, ηθοποιών, επιχειρηματιών και επιστημόνων - δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ως μέρος αγωγής συκοφαντικής δυσφήμισης από το 2015.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, γνωστή και ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς, είχε κινηθεί δικαστικά κατά της ήδη καταδικασμένης για σωματεμπορία και φυλακισμένης Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής φίλης του Έπσταϊν που προμήθευε σε αυτόν και τους φίλους του ανήλικες.

Ανάμεσα στα τρανταχτά ονόματα της λίστας είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ο οποίος, σύμφωνα με τη Daily Mail, φέρεται είχε καλεσμένο σε κάποιο από τα ροζ πάρτι του τον Stephen Hawking, τον εμβληματικό καθηγητή αστροφυσικής.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Τζιούφρε είχε ισχυριστεί ότι ο καθηγητής Χόκινγκ «συμμετείχε σε όργιο ανηλίκων» που οργάνωσε σε δείπνο στο ιδιωτικό του νησί στην Καραιβική ο Μπιλ Κλίντον - κάτι που ο Δημοκρατικός πολιτικός αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Έπσταϊν έστειλε email στην προαγωγό Μάξγουελ και της πρότεινε να προσφέρει χρήματα στις επίσης ανήλικες τότε φίλες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, προκειμένου να διαψεύσουν τους ισχυρισμού της.

Jeffrey Epstein offered money to prove claims Stephen Hawking had an 'underage orgy' were false, bombshell court documents show https://t.co/dS7ScuxOs8 pic.twitter.com/74HHCoQwN2 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2024

Αντίγραφο του email ήταν ανάμεσα σε σχεδόν 1.000 σελίδες εγγράφων που αποσφραγίστηκαν από αμερικανικό δικαστήριο χθες το βράδυ.

Σε αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να προσφέρετε μια ανταμοιβή σε οποιονδήποτε από τους φίλους, τους γνωστούς, την οικογένεια της Βιρτζίνια που μπορεί να βοηθήσει να αποδειχθεί ότι οι ισχυρισμοί της πώς ο Χόκινγκ συμμετείχε σε ένα όργιο ανηλίκων σε δείπνο του Κλίντον στις Παρθένες Νήσους, είναι ψευδείς».

Ωστόσο, δεν γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο ο Επστάιν θέλει να διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς και να προστατέψει τον Χόκινγκ, με τον οποίο φαίνεται ότι γνωριζόταν προσωπικά. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Χόκινγκ είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2006 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου σε γειτονικό νησί. Επίσης είχε συμμετάσχει σε μια ξενάγηση του βυθού με υποβρύχιο, ειδικά διαμορφωμένο για εκείνον.

Ο Χόκινγκ έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), κατάσταση που είχε εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω συσκευής παραγωγής ομιλίας.

Παρόλα αυτά, παντρεύτηκε δύο φορές και είχε τρία παιδιά.

Εφυγε από τη ζωή στις 14 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 76 ετών, στο Κέμπριτζ της Αγγλίας.



Πηγή: skai.gr

