Λεπτομέρειες και νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, αλλά και εκείνες που επικράτησαν εντός του Airbus της Japan Airlines αμέσως μετά τη σύγκρουση με το αεροσκάφος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Σύμφωνα με νέα πληροφορία που έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι πιλότοι του Airbus αρχικά δεν γνώριζαν ότι το σκάφος τους φλεγόταν.

Ήταν μια αεροσυνοδός που τους ενημέρωσε για τη φωτιά στην καμπίνα, δήλωσε εκπρόσωπος της Japan Airlines στο BBC.

How to survive a plane crash👌🙌



Massive respect to Japan Airlines crew and airport staff👏👏👏👏👏pic.twitter.com/ZGybf1i7Bc — Epoch Inspired (@EpochInspired) January 4, 2024

Μετά από αυτό, η εκκένωση και των 379 επιβατών στην πτήση 516 της Japan Airlines προχώρησε με σωτήρια ακρίβεια.

Υπενθυμίζεται ότι πέντε από τα έξι άτομα που επέβαιναν στο μικρότερο αεροπλάνο της ακτοφυλακής, ένα Bombardier Dash-8, σκοτώθηκαν.

«Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, ο πιλότος ένιωσε ένα ξαφνικό σοκ και έχασε τον έλεγχο για να παραμείνει στον διάδρομο.» είπε ο εκπρόσωπος της JAL.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν τρεις πιλότοι και 12 αεροσυνοδοί όταν συνέβη το περιστατικό. Το σύστημα ανακοινώσεων του αεροσκάφους υπέστη ζημιά με αποτέλεσμα το πλήρωμα να χρησιμοποιεί μεγάφωνα και τις δικές του φωνές για να κατευθύνει τους επιβάτες.

«Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι αεροσυνοδοί αφού συνειδητοποίησαν ότι το αεροπλάνο τους καίγεται, ήταν να τους κάνουν να παραμείνουν ήρεμοι και να μην σηκωθούν, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τη εκκένωση πολύ δύσκολη. Το σύστημα ανακοινώσεων ήταν άχρηστο, αυτές οι οδηγίες έγιναν χωρίς αυτό».

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν την εκκένωση ως τα «θαυματουργά 18 λεπτά». Οι επιβάτες άφησαν τις χειραποσκευές τους, έτρεξαν στις εξόδους κινδύνου και εκκένωσαν το αεροσκάφος προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

«Καθώς καπνός άρχισε να μπαίνει στην καμπίνα και να διαχέεται, οι αεροσυνοδοί άρχισαν να φωνάζουν στους επιβάτες: «αφήστε τα υπάρχοντά σας, βγάλτε τα ψηλοτάκουνα και κάτω το κεφάλι », είπε ο εκπρόσωπος.

«Η συνεργασία ήταν το κλειδί για όλους τους επιβάτες να μπορούν να διαφύγουν γρήγορα και με ασφάλεια», πρόσθεσαν.



