Το κοινοβούλιο της Ελβετίας ενέκρινε την Τετάρτη πρόταση για την απαγόρευση του συμβόλου της σβάστικας των Ναζί μετά και την αύξηση των αντισημιτικών επεισοδίων με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Κάτω Βουλή ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης του πιο διάσημου και χαρακτηριστικού συμβόλου του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος του Αδόλφου Χίτλερ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την αύξηση του αντισημιτισμού.

Ο αριθμός των αντισημιτικών επεισοδίων στην Ελβετία έχει εκτιναχθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την επακόλουθη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης κατά της ισλαμιστικής ομάδας στη Γάζα, σύμφωνα με έρευνα του περασμένο μήνα.

«Σύμβολα που εισάγουν ρατσιστικές διακρίσεις, βίαια, εξτρεμιστικά και ειδικά εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσια», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Beat Jans.

Η νομική επιτροπή της κάτω βουλής συνέστησε την ταχεία εφαρμογή της απαγόρευσης, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την Άνω Βουλή της Ελβετίας.

Το υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει τώρα να συντάξει νομοσχέδιο που καθιστά παράνομη τη χρήση, τη δημόσια προβολή ή τη διάδοση ρατσιστικών, βίαιων ή εξτρεμιστικών συμβόλων. Η απαγόρευση θα επεκταθεί σε προπαγανδιστικό υλικό, χειρονομίες, συνθήματα και σημαίες.

Στη συνέχεια, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για την τελική έγκριση και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου.

"Σήμερα στην Ελβετία επιτρέπεται ακόμη, να φέρετε μια σημαία με μια σβάστικα στο μπαλκόνι σας. Μπορείτε να βάλετε μια σημαία με την εικόνα των SS στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας", δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Ραφαέλ Μαχάιμ και πρόσθεσε «αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη».

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελβετική νομοθεσία, η χρήση συμβόλων είναι παράνομη μόνο εάν προωθεί μια ρατσιστική ιδεολογία.

Οι γειτονικές χώρες της Ελβετίας, Γερμανία και Αυστρία, ψήφισαν νόμους μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που απαγορεύουν το ναζιστικό κόμμα και διαδίδουν τη ναζιστική προπαγάνδα, καθώς και διάφορα σύμβολα του Τρίτου Ράιχ του Χίτλερ, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού χαιρετισμού.



Πηγή: skai.gr

