Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η όποια αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν θα πρέπει να είναι «έξυπνη» και «σχεδιασμένη με τρόπο που θα πρέπει να προσπαθεί να περιορίζει και να αποκλιμακώνει (την ένταση)» είπε στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον κατά δήλωση του ιδίου.

Μιλώντας από το Ισραήλ που επισκέφθηκε, ο λόρδος Κάμερον πρόσθεσε πως «κανένας δε θέλει να δει αυτή τη σύρραξη να μεγαλώνει και να εξαπλώνεται».

Σημείωσε δε πως πρέπει το βλέμμα του κόσμου να στραφεί στην κατάσταση στη Γάζα, όπου η Χαμάς συνεχίζει να κρατά ομήρους επί 193 ημέρες και να απορρίπτει προτάσεις συμφωνίας. «Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι η Χαμάς που προκαλεί τη συνέχιση της σύρραξης», συμπλήρωσε ο λόρδος Κάμερον.

Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε μετά από τη συνάντηση πως το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του για τα αντίποινα.

Πριν από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο λόρδος Κάμερον είχε γίνει δεκτός από τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και τον ομόλογό του Ίσραελ Κατζ.

Συναντάται επίσης στη Δυτική Όχθη με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμαντ Μουσταφά.

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο Sky News ο πρώην διευθυντής πληροφοριών ασφαλείας της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ, Ζοχάρ Πάλτι εκτίμησε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι στο τραπέζι των επιλογών επίθεσης του Ισραήλ είναι και ένα πλήγμα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

