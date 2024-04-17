Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμβούλιο ΝΑΤΟ - Ουκρανίας την Παρασκευή για την αντιαεροπορική άμυνα

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε οπλικό εξοπλισμό, καθιστώντας την ευάλωτη στις ρωσικές επιθέσεις

Ζελένσκι_Στόλτενμπεργκ

Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα παρασχεθεί στο Κίεβο περισσότερη βοήθεια σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να γίνει αυτή η συνάντηση καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών, με τη ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ να έχει μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο εδώ και μήνες και την ΕΕ να μην παραδίδει εγκαίρως πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία ΝΑΤΟ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark