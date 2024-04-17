Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα παρασχεθεί στο Κίεβο περισσότερη βοήθεια σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να γίνει αυτή η συνάντηση καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών, με τη ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ να έχει μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο εδώ και μήνες και την ΕΕ να μην παραδίδει εγκαίρως πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.