Βρετανία: Σε ψυχιατρείο ο 29χρονος που πήγε να κάψει ζωντανούς ηλικιωμένους

Σε επ’ αόριστον κράτηση σε ψυχιατρική κλινική καταδικάστηκε ένας 29χρονος ο οποίος επιχείρησε να κάψει ζωντανούς δύο ηλικιωμένους μουσουλμάνους, κοντά σε τζαμιά στο Λονδίνο και στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Μοχάμεντ Αμπκρ κρίθηκε ένοχος για απόπειρες δολοφονίας δύο ανδρών ηλικίας 82 και 70 ετών, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2023. Ο 29χρονος, που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, τους περιέλουσε με βενζίνη και τους έβαλε φωτιά.

Ο δικαστής Μέλμπουρν Ίνμαν διευκρίνισε ότι επέλεξε τα θύματα του «στην τύχη» όμως εκείνος ήταν πεπεισμένος ότι προσπαθούσαν να τον θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Ο δικαστής αποδέχτηκε ότι οι δύο απόπειρες διαπράχθηκαν ενώ ο κατηγορούμενος, που πάσχει από σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου, βρισκόταν σε κρίση.

Η ποινή που του επιβλήθηκε σημαίνει ότι θα εισαχθεί σε κλινική υψίστης ασφαλείας και δεν θα μπορεί να αφεθεί ελεύθερος ή να μεταφερθεί σε άλλο ίδρυμα, με χαμηλότερο βαθμό ασφαλείας, χωρίς την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2023, στο δυτικό Λονδίνο, ο κατηγορούμενος έπιασε κουβέντα με το πρώτο θύμα, έναν άνδρα 82 ετών, ενώ αναχωρούσαν μαζί από τον χώρο λατρείας. Πέντε λεπτά αργότερα, τον περιέλουσε με βενζίνη και του έβαλε φωτιά με έναν αναπτήρα. Ο ηλικιωμένος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια. Περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 20 Μαρτίου, στο Μπέρμιγχαμ, ένας 70χρονος έφευγε από το τζαμί για να επιστρέψει στο σπίτι του όταν δέχτηκε μια παρόμοια επίθεση. Και αυτός εισήχθη σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.