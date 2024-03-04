Ένα σύνολο 43 χωρών, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο απηύθυναν σήμερα μια κοινή έκκληση για τη διεξαγωγή μιας διεθνούς έρευνας για τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Ρωσία.

«Είμαστε αγανακτισμένοι από τον θάνατο του πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, για τον οποίο την τελική ευθύνη φέρουν ο πρόεδρος (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι ρωσικές αρχές», δήλωσε η πρέσβειρα της ΕΕ Λότε Κνούντσεν ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, σε δηλώσεις της εξ ονόματος των 43 χωρών.

Σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε τη 16η Φεβρουαρίου υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε μια σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμισμό» και κηδεύτηκε την Παρασκευή στη Μόσχα. Ο θάνατός του προκάλεσε την καταδίκη χωρών της Δύσης.

«Η Ρωσία πρέπει να εξουσιοδοτήσει μια ανεξάρτητη και διαφανή διεθνή έρευνα για τις συνθήκες αυτού του αιφνίδιου θανάτου», εκτιμούν οι 43 χώρες, τονίζοντας, σε ένα δελτίο τύπου, πως αυτός ο θάνατος συνιστά «μια ακόμη ένδειξη της ολοένα και αυξανόμενης και συστηματικής καταστολής στη Ρωσία».

Οι χώρες αυτές καλούν γενικότερα τη Ρωσία να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους, τους δημοσιογράφους, τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επικριτές του πολέμου στην Ουκρανία.

«Καλούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να βάλει ένα τέλος σε αυτό το κλίμα ατιμωρησίας και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς κίνδυνο για την πολιτική αντιπολίτευση και τις επικριτικές φωνές», υπογραμμίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

