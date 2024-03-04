Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχτηκε επίθεση σήμερα ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey.

Το πλοίο είναι καταχωρημένο ως εκμεταλλευόμενο από την ισραηλινή εταιρεία ZIM Integrated Shipping Services, ενδέχεται όμως να μην της ανήκει πλέον γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο σε άλλες ανοιχτές πηγές.

Είχε αποπλεύσει από τη Σιγκαπούρη και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί. Το όνομά του δεν ανακοινώθηκε.

Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 88 μιλίων νοτιοανατολικά του Άντεν, σύμφωνα με την Ambrey που κάνει λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «χτυπήθηκε και εξέπεμψε σήμα κινδύνου».

A Liberian-flagged vessel was targeted off #Yemen, maritime security firm Ambrey says, adding that the vessel had been listed as “Israeli-affiliated.”https://t.co/Dh0EKn3TaM pic.twitter.com/WqidSkMA3h — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 4, 2024

Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο εάν έχει πληγεί απευθείας από κάποιον πύραυλο ή αν υπέστη ζημιές λόγω κοντινών εκρήξεων.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το φορτηγό πλοίο Rubymar βυθίστηκε την Παρασκευή, το πρώτο αφ’ ότου οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

