Τουρκία: Στο 67,07% ο επίσημος πληθωρισμός – Στο 121,98% τον υπολογίζουν ανεξάρτητοι οικονομολόγοι

Στο 67,07% κατεγράφη ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση στην Τουρκία τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας (TUIK). Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην Τουρκία «τρέχει» στο 4,53%.

Ωστόσο, η αξιοπιστία των δεδομένων της επίσημης Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας αμφισβητείται εν πολλοίς από οικονομικούς κύκλους και την αντιπολίτευση. Το ανεξάρτητο ινστιτούτο ENAG (Ομάδα Έρευνας Πληθωρισμού), το οποίο απαρτίζουν διάφοροι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, υπολόγισε την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση στο 121,98%.

Τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός είχε καταγραφεί από την TUIK στο 64,86% και από το ENAG στο 129,11%.

Σύμφωνα με την TUIK, η υψηλότερη ετήσια αύξηση με 94,78% σημειώθηκε στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, ακολουθούν η εκπαίδευση με 91,84% και η υγεία με 81,25%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στον κλάδο των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατεγράφη στο 71,12% (8,25% σε μηνιαία βάση). Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στα τρόφιμα στον κόσμο. Τούρκοι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι εννέα από τα δέκα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον Φεβρουάριο ήταν τρόφιμα.

Σε δηλώσεις του στο Habertürk και το Bloomberg HT, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε ότι η τάση του πληθωρισμού είναι σύμφωνη με το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται. Ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς υψηλός τον Ιανουάριο. Μπορεί να συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο. Από τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στην τάση, αλλά ο ετήσιος πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

