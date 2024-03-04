Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν δήλωσε σήμερα ότι μια εκεχειρία στη Γάζα δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε αυτόματο τέλος των εχθροπραξιών κατά μήκος των νοτίων συνόρων του Λιβάνου και προειδοποίησε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Χοχστάιν επισκέπτεται τη Βηρυτό στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών να τεθεί τέλος σε μήνες ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Είναι η χειρότερη σύγκρουση στα νότια σύνορα του Λιβάνου από τον πόλεμο του 2006, πυροδοτώντας φόβους για μεγαλύτερη αντιπαράθεση.

"Η κλιμάκωση της βίας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, και δεν υπάρχει κάτι όπως ένας περιορισμένος πόλεμος", δήλωσε στους δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

Ο Χοχστάιν είπε πως η ένταση στα σύνορα αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

"Μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν είναι αρκετή. Ένας πόλεμος σε περιορισμένη κλίμακα δεν μπορεί να περιοριστεί", είπε.

Ο αντιπρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ελίας Μπου Σάαμπ δήλωσε στο Reuters πως πιστεύει ότι η χρονική στιγμή της επίσκεψης του Χοχστάιν δίνει σήμα προόδου στις προσπάθειες σχετικά με μια εκεχειρία στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ έχει πει δημόσια ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ από τον Λίβανο όταν σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, εκτός εάν το Ισραήλ εξακολουθήσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Όμως ο Χοχστάιν είπε πως μια εκεχειρία στη Γάζα δεν θα είχε αυτόματα ως αποτέλεσμα την ηρεμία στον νότιο Λίβανο και είπε πως "ελπίζει" για μια διπλωματική επίλυση στη σύγκρουση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

"Δεν συμβαίνει απαραίτητα όταν έχετε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αυτή να επεκτείνεται απλώς αυτόματα" στον Λίβανο, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

