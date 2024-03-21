Εκτός ευρωπαϊκής γραμμής ο Όρμπαν - Συνεχάρη τον Πούτιν για την επανεκλογή του

Στην δική του και εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή των ευρωπαίων ομολόγων του, γραμμή, Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν για την «επανεκλογή» του.

«Μετά τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την επανεκλογή του, σημειώνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, επιτρέπει σημαντικές συζητήσεις ακόμη και σε δύσκολα γεωπολιτικά πλαίσια», έγραψε ο εκπρόσωπος του στα social social.

«Ο Όρμπαν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ουγγαρίας για ειρήνη και την ετοιμότητα να εντείνει τη συνεργασία σε τομείς που δεν περιορίζονται από το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου για την προώθηση ειρηνικών σχέσεων», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

