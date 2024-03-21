Γάζα: Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ θα συναντηθεί με διαμεσολαβητές στο Κατάρ

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ Νταβίντ Μπαρνέα θα επισκεφθεί αύριο το Κατάρ για να συναντηθεί με διαμεσολαβητές προσπαθώντας να διασφαλίσει εκεχειρία στη Γάζα, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένταμιν Νετανιάχου.

Ο Μπαρνέα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του, τον αρχηγό της CIA Μπιλ Μπέρνς, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Σείχη Μοχαμέντ μπιν Αμπτουλραχμάν Αλ Θανί και τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου Αμπάς Κάμελ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

