Με τις... πιτσαρίες τα βάζει η πολιτεία της Νέας Υόρκης προκειμένου να προστατεύσει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ενέκρινε αθόρυβα ένα αμφιλεγόμενο πράσινο σχέδιο απαιτώντας από τις πιτσαρίες και τα αρτοποιεία που χρησιμοποιούν σόμπες με ξύλο και κάρβουνο να μειώσουν τους ρύπους τους κατά 75% υιοθετώντας νέα συστήματα που περιλαμβάνουν ειδικά φίλτρα.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας του Δημάρχου Έρικ Άνταμς ανέφερε ότι η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ στις 27 Απριλίου, με ορισμένες επιχειρήσεις της πόλης να έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 600.000 δολάρια για νέα συστήματα κατανάλωσης καπνού εν αναμονή της εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Σύμφωνα με την New York Post, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σόμπες ξύλου και ανθρακίτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση να εξαιρεθούν, αλλά χρειάζονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την εντολή.

Περίπου 130 επιχειρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τη νέα ρύθμιση. Ορισμένες μάλιστα επισχειρήσεις που μέχρι τώρα έψηναν σε παραδοσιακούς ξυλόφορνους ανέφεραν ότι έχουν εφαρμόσει τα απαιτούμενα νέα συστήματα φιλτραρίσματος αέρα για να τηρήσουν τον επερχόμενο κανονισμό.

«Πρόκειται για έναν νόμο που έχει καλή πρόθεση, αλλά χάνεται στη μετάφραση, όσον αφορά την πίτσα, δηλώνει ο γενικός διευθυντής του John's of Bleecker Street, Κέβιν Τζάκσον, στο FOX Business.

Μόλις έγινε γνωστή η νέα νομοθεσία, δεν έλλειψαν οι αντιδράσεις. Ο ακτιβιστής LoBaido, υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αυτή είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα κυβερνητικής υπέρβασης και επιβάλει περιττό κόστος στους ταλαιπωρημένους παρασκευαστές πίτσας και στους αρτοποιούς. Μάλιστα ο LoBaido μαζί με έναν ακόμη άνδρα διαμαρτυρόμενοι έξω από το δημαρχείο της Νέας Υόρκης, άρπαξαν αρκετές φέτες πίτσας από κουτιά που είχαν στοιβάξει απ'έξω και τα πέταξαν προς το κτίριο με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία.

MAMMA MIA! Watch conservative activist get arrested after throwing slices of pizza at NYC city hall to protest new ban on coal, and wood-fired ovens in city restaurants at the link in bio. https://t.co/WCm9foo86S pic.twitter.com/eAyEb4LRPK — FOX Business (@FoxBusiness) March 21, 2024

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες με έξαλλους Νεοϋορκέζους που πιστεύουν πως αυτή η ρύθμιση θα φέρει το τέλος της πίτσας στην πόλη με όλα της τα γευστικά χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ξεχωριστή, έχουν συμβεί όλο το διάστημα από τον περασμένο Ιούνιο που ψηφίστηκε.

Πέραν του κόστους της νέας εγκατάστασης, οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων υποστηρίζουν πως οι αλλαγές πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τη θερμοκρασία του φούρνου τους και άρα την ποιότητα και τη γεύση της πίτσας αφού οι φούρνοι πρέπει να φτάσουν σε θερμοκρασία 1.200 βαθμών για να ψηθεί σωστά η φέτα και μόνο οι φούρνοι με κάρβουνο το κάνουν αυτό.

Πηγή: skai.gr

