Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί από τις εχθροπραξίες

Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εδώ και πέντε χρόνια στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, ήτοι ένας αριθμός πενταπλάσιος σε σύγκριση με πριν, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσίευσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Η ΜΚΟ ανέλυσε τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, των κυβερνήσεων των χωρών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης προκειμένου να υπολογίσει τον αριθμό των εκτοπισμένων παιδιών σε αυτές τις τρεις χώρες του Σαχέλ για αυτό το διάστημα.

Η έρευνα κατέδειξε πως ο αριθμός των παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αυξήθηκε από περίπου 321.000 το 2019 σε περίπου 1,8 εκατομμύρια σήμερα.

Επιπλέον, η Ακτή Ελεφαντοστού, που εξήλθε του δικού της εμφυλίου το 2011, έχει επίσης πληγεί από τις επιπτώσεις της κατάστασης στο Σαχέλ.

Η σύρραξη στην Μπουρκίνα Φάσο και στο γειτονικό Μάλι είχε ως αποτέλεσμα να δωδεκαπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών που αναζήτησαν καταφύγιο σε αυτή τη χώρα, από περίπου 2.450 στα τέλη του 2022 σε 29.700 αυτή τη στιγμή.

«Η κρίση που έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί στο κέντρο του Σαχέλ παραμένει μία από τις χειρότερες επείγουσες ανθρωπιστικές καταστάσεις παγκοσμίως, ολοένα και πιο καταστροφική καθώς πρόκειται για μια κρίση που αγγίζει τα παιδιά και πλήττει ένας από τους νεότερους πληθυσμούς παγκοσμίως», υπογράμμισε η Βίσνα Σαχ, ένα από τα στελέχη της Save the Children στην Αφρική.

«Εκατομμύρια παιδιά ζουν εκτοπισμένα, έχοντας διαφύγει από μια αφάνταστη φονική βία. Αυτά τα παιδιά ζούσαν σε μία από τις δυσκολότερες περιοχές στον κόσμο για να μεγαλώσουν προτού χάσουν το σπίτι τους, την κοινότητά τους κι όλα όσα γνώριζαν», συμπλήρωσε η ίδια.

Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 40% των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όμως αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε περίπου 58% στη Δυτική και Κεντρική Αφρική.

Η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και ο Νίγηρας έχουν σημαδευτεί από χρόνια πολέμου, πραξικοπήματα, ακραία φτώχεια και μια ολοένα κι αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια.

Τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με βίαιες επιθέσεις και με τον κίνδυνο να στρατολογηθούν από ένοπλες ομάδες, καθώς περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης στο Μάλι το 2012, η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Η περιοχή του Σαχέλ βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.