Τελ Αβίβ: Καθιστική διαμαρτυρία για την απελευθέρωση των ομήρων και την παραίτηση του Νετανιάχου

Η διαρκής εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην λεωφόρο Κάπλαν με πρωτοβουλία ομάδας που δημιουργήθηκε για να καταγγείλει το «φιάσκο του Μπίμπι» και για να απαιτήσει την παραίτησή του