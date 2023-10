Φιντάν: Σύνοδος κορυφής για το Μεσανατολικό το Σάββατο στην Αύγυπτο - Έχει έρθει η ώρα για τη λύση των δυο κρατών - Βίντεο

Σύνοδος κορυφής για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο το Σάββατο, ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει το Σάββατο.μια σύνοδο κορυφής των ηγετών κρατών για να συζητηθεί η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Turkey’s Fidan says Israel - Palestine war could trigger a bigger war but also could produce a historic peace in the region



• He also says there would be a leaders summit in Cairo this Saturday with the attendance of regional countries to discuss the crisis pic.twitter.com/nuaOxMVGLw