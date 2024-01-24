Έκρηξη εξαιτίας τροχαίου στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκατέσσερις στην μογγολική πρωτεύουσα Ουλάν Μπατάρ, ανακοίνωσαν οι αρχές της αχανούς περίκλειστης χώρας ανάμεσα στην Κίνα και στη Ρωσία.

Φορτηγό που μετέφερε 60 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) εξερράγη τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, εξήγησε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Μογγολίας.

A gas carrying truck in the Ulaanbaatar of #Mongolia



After the explosion, the fire spread to the surrounding houses and vehicles. pic.twitter.com/epjsXWHnHv — Ian Collins (@Ian_Collins_03) January 24, 2024

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς», διευκρίνισε η υπηρεσία, απολογισμός που ενδέχεται να γίνει πιο βαρύς, ενώ στους νεκρούς συγκαταλέγονται ακόμη τρεις πυροσβέστες και οι αρχές κάνουν λόγο για 14 τραυματίες.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 4 παιδιά.

Οι δέκα ενήλικοι νοσηλεύονται με εγκαύματα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έλαβαν κλήση λίγο μετά τη μία τη νύχτα (τοπική ώρα· στις 19:00 χθες ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Ομάδες εστάλησαν αμέσως επιτόπου και η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα, πρόσθεσαν.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει πελώριες φλόγες σε δρόμο της Ουλάν Μπατάρ. Διακρίνονται επίσης τα απανθρακωμένα κουφάρια δυο αυτοκινήτων και μεγάλες ζημιές σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των διαλυμένων παραθύρων κοντινού σχολείου.

«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες (των θυμάτων) και στα μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που έχασαν τους συναδέλφους τους σε αυτό το τραγικό συμβάν», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μογγολία Ρίτσαρντ Μπουάγκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.