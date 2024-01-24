Παρατάξεις της λαϊκιστικής και της ευρωσκεπτικιστικής δεξιάς ενδέχεται να καταγράψουν θεαματική άνοδο της ισχύος τους στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο, σύμφωνα με μελέτη που αφορά και τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ και δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, του κέντρου μελετών ECFR (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων), «τα κόμματα της λαϊκιστικής, ‘αντιευρωπαϊκής’ δεξιάς θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη της ΕΕ», συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ιταλίας και της Ολλανδίας.

Αναμένεται να καταλάβουν «τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε άλλες εννέα χώρες», συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας.

Οι συνέπειες αυτών των εκλογών, που θα διεξαχθούν από την 6η ως την 9η Ιουνίου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρείες, να οδηγήσουν «στην παρεμπόδιση της προώθησης της αναγκαίας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να τεθεί σε εφαρμογή η προσεχής Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», καθώς και «σε πολύ πιο σκληρή γραμμή όσον αφορά τη μετανάστευση, τη διεύρυνση, την υποστήριξη της Ουκρανίας», προειδοποιούν οι συγγραφείς της μελέτης Σάιμον Χιξ και Κέβιν Κάνιγχαμ.

«Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα φιλορωσικά κόμματα να αντιπροσωπεύονται στο επόμενο (Ευρωπαϊκό) Κοινοβούλιο», προστίθεται στο κείμενο, κατά το οποίο για παράδειγμα το βουλγαρικό φιλορωσικό κόμμα Αναγέννηση ενδέχεται να κάνει για πρώτη φορά την είσοδό του στο σώμα, καταλαμβάνοντας τρεις έδρες.

Η μελέτη βασίζεται κυρίως σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ και στα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εθνικών βουλευτικών εκλογών.

Προβλέπει ότι η ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ, χριστιανοδημοκράτες, δεξιά), στην οποία ανήκει η νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παραμείνει η μεγαλύτερη.

Οδεύει όμως να απολέσει έδρες, όπως και η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), η δεύτερη δύναμη στο ημικύκλιο.

Η κεντρώα παράταξη Ανανεώστε την Ευρώπη —η πρώην συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών, στην οποία ανήκει ιδίως η Αναγέννηση του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν— αναμένεται να υποστεί απώλειες, οι Πράσινοι επίσης.

«Επιτεινόμενος λαϊκισμός»

Απεναντίας, η ομάδα της άκρας δεξιάς Ταυτότητα και Δημοκρατία (ΤΔ), στην οποία συμμετέχουν ιδίως κόμματα όπως η Εθνική Συσπείρωση (RN) στη Γαλλία και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), όπως και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ΕΣΜ, ευρωσκεπτικιστές), στους οποίους ανήκουν το κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS) στην Πολωνία, τα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI) ή το Vox στην Ισπανία εκτιμάται πως θα κερδίσουν έδαφος.

Κατά τις προβλέψεις της μελέτης, η ΤΔ οδεύει να αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 98 έδρες. Μπορεί να ξεπεράσει τους ΕΣΜ, ειδικά αν οι ούγγροι ευρωβουλευτές του Φίντες του Βίκτορ Όρμπαν —επί του παρόντος δεν είναι ενταγμένοι σε καμιά ομάδα— αποφασίσουν να ενωθούν μαζί της, κατά τους συγγραφείς, σημειώνοντας πως από την άλλη, το ΕΛΚ θα μπορούσε να στρατολογήσει το FdI.

Σύμφωνα με το κείμενο, «συνασπισμός που θα συμπεριλαμβάνει τη λαϊκιστική δεξιά», αποτελούμενος από το ΕΛΚ, την ΤΔ και τους ΕΣΜ, θα μπορούσε κάλλιστα να ιδρυθεί και θα κατείχε το 49% των 720 εδρών του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Με φόντο τον επιτεινόμενο λαϊκισμό, που θα μπορούσε να φθάσει σε νέα ύψη με την (ενδεχόμενη) επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ φέτος, τα κόμματα του κυρίαρχου πολιτικού ρεύματος πρέπει να αφυπνιστούν, να αποτιμήσουν με σαφήνεια τα αιτήματα των ψηφοφόρων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο επεμβατική και πιο ισχυρή Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή», κρίνει ο βρετανός πολιτολόγος Σάιμον Χιξ.

