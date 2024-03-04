Εξαφανίστηκε το άγαλμα του Μπρους Λι στο Μόσταρ της Βοσνίας

Το άγαλμα του αστέρα του κινηματογράφου και δάσκαλου του κουνγκ φου Μπρους Λι εξαφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής από το κέντρο του Μόσταρ, όπου είχε τοποθετηθεί το 2005 ως σύμβολο αντίστασης στις αδικίες σε μια διχασμένη πόλη.

Από την πλίνθινη βάση στο πάρκο Ζρίνιεβατς, στην οποία αναγράφεται «Bruce Lee - Your Mostar» (Μπρους Λι – Το Μόσταρ Σου) άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν το μπρούτζινο άγαλμα. Πληροφορίες για την εξαφάνιση του αγάλματος του Μπρους Λι δημοσίευσαν πρώτα τα τοπικά ΜΜΕ.

Το υπουργείο Εσωτερικών του καντονιού Ερζεγοβίνης-Νερέτβα ανέφερε ότι δεν έλαβε επίσημη ενημέρωση ότι το άγαλμα εκλάπη και ότι αστυνομική περίπολος εστάλη για να διερευνήσει την υπόθεση.

Όχι πολύ μακριά από τη βάση του μνημείου αφέθηκε ένα αυτοσχέδιο ξύλινο κάρο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την αφαίρεση του αγάλματος.

Το άγαλμα του Μπρους Λι τοποθετήθηκε στο κεντρικό πάρκο του Μόσταρ το 2005 με πρωτοβουλία των επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Αστικό Κίνημα - Μόσταρ», νυν βουλευτή Νίνο Ράσπουντιτς και τον συγγραφέα Βέζελιν Γκάταλ.

Όπως εξήγησαν με την ανέγερση του αγάλματος ενός σταρ του κινηματογράφου και του κουνγκ φου, προσπάθησαν να κάνουν το Μόσταρ αναγνωρίσιμο παγκοσμίως για κίνητρα διαφορετικά από τον πόλεμο και την καταστροφή και να το αναδείξουν σε σύμβολο αντίστασης σε όλες τις αδικίες.

Η εξαφάνιση του αγάλματος προκάλεσε προβληματισμό στην τοπική κοινότητα για τη δύναμη των πολιτιστικών συμβόλων και την προστασία της δημόσιας τέχνης.

Το άγαλμα που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Ίβαν Φόλιτς βρέθηκε αμέσως μετά την ανέγερσή του στο στόχαστρο βανδαλιστών. Την πρώτη νύχτα μετά την εγκατάσταση αφαιρέθηκαν τα νουντσάκου που κρατούσε το ομοίωμα του Μπρους Λι.

Μετά από χρόνια βανδαλισμών το άγαλμα απομακρύνθηκε και ο γλύπτης Ζέλικο Μάριτς ανέλαβε την αποκατάστασή του. Παρά τα προβλήματα το άγαλμα επέστρεψε στο πάρκο του Μόσταρ για να υπογραμμίζει την παγκόσμια απήχηση της κληρονομιάς του Μπρους Λι και την επιθυμία της κοινότητας για συμφιλίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

