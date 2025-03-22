Καζάνι που βράζει παραμένει το σκηνικό στην Τουρκία για τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε την απολογία του. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και διευρύνονται τόσο γεωγραφικά όσο και σε όγκο με βίαια επεισόδια να ξεσπούν σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Εντωμεταξύ, σκληρή στάση κρατά ο Ερντογάν ο οποίος διαμηνύει ότι η Τουρκία δεν θα υποκύψει στην τρομοκρατία του δρόμου.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναμένεται σήμερα να μεταβεί στον εισαγγελέα και στον δικαστή προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη νύχτα επεισοδίων στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Άγκυρα, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τον συλληφθέντα δήμαρχο. Μέχρι στιγμής οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 343.

🟡NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize "millions." pic.twitter.com/yQi9NgxeBt — red. (@redstreamnet) March 21, 2025

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων, ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

«Απόψε, άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, άνοιξαν πυρ εναντίον του γενικού προξενείου του Ιράκ. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ούτε υλικές ζημιές», σύμφωνα με τον Οντζού Κετσελί.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι διεξάγεται έρευνα από τις υπηρεσίες ασφαλείας και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών. Υποσχέθηκε επίσης ότι «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες o Ιμάμογλου

Κατά τη χθεσινή του απολογία, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδίδονται, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» είπε προς υπεράσπισή του, σύμφωνα με το έγγραφο.

Του τέθηκαν τουλάχιστον 40 ερωτήσεις

Ο Ιμάμογλου, σημαίνoν στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου.

Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία του δρόμου, δηλώνει ο Ερντογάν

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για τη δημόσια τάξη και δεσμεύτηκε ότι θα είναι ανυποχώρητος ενάντια σε βανδαλισμούς και τη βία στους δρόμους, εν μέσω αυξανόμενων διαδηλώσεων κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου

«Δεν θα επιτρέψουμε διατάραξη της δημόσιας τάξης. Δεν θα υποκύψουμε σε βανδαλισμούς ή στην τρομοκρατία του δρόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.