Αδιανόητα πράγματα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι Νικς πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των playoffs του NBA, επικρατώντας με 107-106 των Σπερς και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έμοιαζε να έχει «αγκαλιάσει» τη νίκη για μεγάλο μέρος του αγώνα. Μάλιστα, 9 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οι Σπερς είχαν προβάδισμα 20 πόντων (75-95), ενώ νωρίτερα είχαν φτάσει ακόμα και στο +29, δείχνοντας να ελέγχουν απόλυτα την αναμέτρηση.

Οι Νικς, όμως, αρνήθηκαν να παραδοθούν. Με οδηγούς τον Τζέιλεν Μπράνσον και τον συγκλονιστικό OG Ανουνόμπι, οι γηπεδούχοι εξαπέλυσαν αντεπίθεση διαρκείας, τρέχοντας επιμέρους σκορ 30-9 στα τελευταία λεπτά και αλλάζοντας ολοκληρωτικά τη μορφή του αγώνα.

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα ήρθε 1:22 πριν από το τέλος, όταν ο Μπράνσον σκόραρε για το 105-104, δίνοντας για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα προβάδισμα στους Νικς.

Το θρίλερ συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Στεφόν Κασλ κέρδισε φάουλ 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και έβαλε μπροστά τους Σπερς με 105-106, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στους γηπεδούχους.

Στα 11 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ο OG Ανουνόμπι έκανε καθοριστική τάπα στον ΝτιΆαρον Φοξ, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του. Στην τελευταία επίθεση ο Μπράνσον αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Ανουνόμπι βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε το καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό 107-106 μέσα σε αποθέωση.

Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 36 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους, 7/9 τρίποντα και την καθοριστική αμυντική και επιθετική φάση του φινάλε.

Για τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Ντίλον Χάρπερ πρόσθεσε 21 πόντους και οι Φοξ και Βασέλ σημείωσαν από 18, όμως η κατάρρευση των τελευταίων λεπτών κόστισε ακριβά.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι Νικς προηγούνται πλέον με 3-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Σαν Αντόνιο, όπου οι Σπερς θα προσπαθήσουν να μείνουν ζωντανοί τα ξημερώματα της Κυριακής (03:30 ώρα Ελλάδας).

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