Ιαπωνία, Κίνα και Νότια Κορέα αναζητούν κοινό έδαφος στη νέα εποχή Τραμπ

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας συναντήθηκαν σήμερα στο Τόκιο, αναζητώντας κοινό έδαφος για την ασφάλεια στην Ανατολική Ασία και για οικονομικά θέματα καθώς κλιμακώνεται η αβεβαιότητα διεθνώς.

«Δεδομένης της ολοένα πιο σοβαρής κατάστασης διεθνώς, πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία», δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τακέσι Ιουάγια κατά την έναρξη της συνάντησης στο Τόκιο με τους ομολόγους τους της Κίνας Γουάνγκ Γι και της Νότιας Κορέας Τσο Τάε-γιουλ.

Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν να επιταχύνουν τις προετοιμασίες για μια τριμερή σύνοδο κορυφής στην Ιαπωνία που θα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για το πώς το Τόκιο, το Πεκίνο και η Σεούλ μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού, σημείωσε ο Ιουάγια σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών, η πρώτη από το 2023, γίνεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει συμμαχίες δεκαετιών, ανοίγοντας πιθανόν τον δρόμο ώστε η Κίνα να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις με χώρες που παραδοσιακά συμβάδιζαν με την Ουάσινγκτον.

«Οι τρεις χώρες μας έχουν από κοινού πληθυσμό περίπου 1,6 δισ. ανθρώπων και ΑΕΠ που ξεπερνά τα 24 τρισ. δολάρια. Με τις τεράστιες αγορές μας και τις μεγάλες δυνατότητές μας, μπορούμε να ασκήσουμε σημαντική επιρροή», σχολίασε ο Γουάνγκ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της τριών χωρών συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, δήλωσε ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας. «Είχαμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για την τριμερή συνεργασία και τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα υπό ευρύ πρίσμα, και επιβεβαιώσαμε ότι θα προωθήσουμε μια συνεργασία προσανατολισμένη στο μέλλον», δήλωσε ο Ιουάγια σε δημοσιογράφους μετά την τριμερή συνάντηση στο Τόκιο.

Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν ότι η ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο αποτελεί κοινή «ευθύνη», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της Νότιας Κορέας Τσο Τάε-γιουλ.

«Επαναβεβαιώσαμε ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο αποτελεί κοινό συμφέρον και μια ευθύνη που μοιράζονται οι τρεις χώρες», δήλωσε ο Τσο σε δημοσιογράφους μετά το πέρας των συνομιλιών.

Ωστόσο, οι βαθιές διαφορές παραμένουν. Το Πεκίνο διαφωνεί με το Τόκιο και τη Σεούλ σε διάφορα σημαντικά θέματα, όπως η στήριξή του στη Βόρεια Κορέα, η κλιμάκωση της στρατιωτικής του δραστηριότητας γύρω από την Ταϊβάν και η στήριξη προς τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ που φιλοξενούν στο έδαφός τους χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες, συμμερίζονται την άποψη της Ουάσινγκτον ότι η Κίνα —η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου— θέτει αυξανόμενο κίνδυνο στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Τσο δήλωσε ότι ζήτησε από την Κίνα κατά τη συνάντηση να βοηθήσει να πεισθεί η Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα.

«Τόνισα επίσης ότι η παράνομη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας πρέπει να σταματήσει αμέσως και ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα πρέπει να επιβραβεύεται για τα σφάλματά της στην πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη ενώπιον των δύο ομολόγων του ότι δεν θα γίνει «πουθενά» αποδεκτή αλλαγή του στάτους κβο διά της βίας, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, τόνισα την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να συσπειρωθεί για να επαναλάβει ότι κάθε απόπειρα να μεταβληθεί μονομερώς το στάτους κβο διά της βίας δεν θα γίνει ανεκτή πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο Τακέσι Ιουάγια σε δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες στο Τόκιο.

