Ιμάμογλου ειρωνεύεται Ερντογάν: «Θα συνεχίσω να διαπράττω το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών»

Ο συλληφθείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ειρωνεύεται τον Ταγίπ Ερντογάν μέσα από τη φυλακή, ενώ οι κινητοποιήσεις για τη στήριξή του δεν σταματούν. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, σε νέο μήνυμά του στο Χ, δηλώνει χαρακτηριστικά «θα συνεχίσω να διαπράττω το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών».



Σημειώνεται ότι το γραφείο του επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης κατηγόρησε τον Ιμάμογλου ως «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης», κατηγορώντας τον για διαφθορά, εκβιασμό, δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με συμβάσεις που αφορούν δημοτικά έργα. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν επίσης ότι βοήθησε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σχηματίζοντας εκλογική συμμαχία με το φιλοκουρδικό Λαϊκό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024.



Το νέο μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου αναλυτικά



«Ξεκίνησε έρευνα εναντίον μου επειδή άνοιξα έναν παιδικό σταθμό. Θα ήθελα να δώσω κατάθεση, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι υπό κράτηση, διαφορετικά θα υπερασπιζόμουν ευχαρίστως τους παιδικούς σταθμούς που χτίσαμε για τα παιδιά αυτής της πόλης με όλες μου τις δυνάμεις. Θα συνεχίσουμε να διαπράττουμε το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών. Εμπιστεύομαι τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών μας, που είναι το μέλλον μας, στο έθνος μας».

Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize… March 21, 2025

Στη σκιά μεγάλων επεισοδίων στην Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ, του κόμματος του Ιμάμογλου κάλεσε τον κόσμο στους δρόμους για να αντισταθεί στην κυβέρνηση και να συμπαρασταθεί στον δημοφιλή δήμαρχο.

Η τουρκική αστυνομία έκανε τη νύχτα της Πέμπτης χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από κάλεσμα του κόμματος CHP.



Οι διαδηλωτές προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις σήμερα Παρασκευή, οι οποίες πρόκειται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Για έξι αστυνομικούς τραυματίες στην Πόλη λόγω των επεισοδίων έκανε λόγο το υπουργείο Εσωτερικών.

