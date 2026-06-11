Μουντιάλ 2026: Δεν θα παρευρεθεί ο Τραμπ στον εναρκτήριο αγώνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ 2026 μεταξύ των ΗΠΑ και της Παραγουάης, την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Η απουσία του Αμερικανού προέδρου στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ είναι αξιοσημείωτη καθώς οι ΗΠΑ έχουν τον ρόλο του συνδιοργανωτή της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε πάντως πως θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για τον αγώνα.

Τον Τραμπ θα αντικαταστήσει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που συνδέονται με το τουρνουά, μεταξύ των οποίων ζητήματα βίζας που επηρεάζουν ορισμένες συμμετέχουσες χώρες και αποστολές.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναδείξει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν επίσης στο Λος Άντζελες, ως σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, παρουσιάζοντάς τις ως ευκαιρίες για την ανάδειξη της αμερικανικής δύναμης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.