Τουρκία: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου - Το Σάββατο το πρωί στον εισαγγελέα και τον δικαστή

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για σχέσεις με το PKK

Ιμάμογλου

Ολοκληρώθηκε μετά από πολλές ώρες η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου για τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την τουρκική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα μεταβεί αύριο το πρωί στον εισαγγελέα και στον δικαστή, προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για σχέσεις με το PKK, το οποίο στην Τουρκία είναι χαρακτηρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εκρέμ Ιμάμογλου Τουρκία
