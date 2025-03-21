Ολοκληρώθηκε μετά από πολλές ώρες η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου για τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την τουρκική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα μεταβεί αύριο το πρωί στον εισαγγελέα και στον δικαστή, προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για σχέσεις με το PKK, το οποίο στην Τουρκία είναι χαρακτηρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

