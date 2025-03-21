Ολοκληρώθηκε μετά από πολλές ώρες η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου για τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την τουρκική δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα μεταβεί αύριο το πρωί στον εισαγγελέα και στον δικαστή, προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για σχέσεις με το PKK, το οποίο στην Τουρκία είναι χαρακτηρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.