ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Νέο Μεξικό - Αναφορές για θύματα (Βίντεο)

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το Σάββατο στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό και συγκεκριμένα στο Γιανγκ Παρκ - Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για θύματα

UPDATE: 10:40
us police

Υπάρχουν πληροφορίες για πολλά θύματα από πυρά στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό, όπως μετέδωσε δίκτυο συνεργαζόμενο με το CBS News, επικαλούμενο την αστυνομία και μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο σημείο στο Γιανγκ Παρκ. Το περιστατικό επιβεβαίωσε με ανάρτησή του το τοπικό αστυνομικό τμήμα. «Η αστυνομία διερευνά μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ. Παρασκευή 21 Μαρτίου, κοντά στο Young Park», αναφέρεται χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για το γεγονός μέχρι εκείνη τη στιγμή και καλώντας τους πολίτες να τηλεφωνήσουν στο (575) 526-0795 σχετικά με συμβουλές ή πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέο Μεξικό ΗΠΑ πυροβολισμοί θύματα
