Υπάρχουν πληροφορίες για πολλά θύματα από πυρά στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό, όπως μετέδωσε δίκτυο συνεργαζόμενο με το CBS News, επικαλούμενο την αστυνομία και μεταδίδει το Reuters.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο σημείο στο Γιανγκ Παρκ. Το περιστατικό επιβεβαίωσε με ανάρτησή του το τοπικό αστυνομικό τμήμα. «Η αστυνομία διερευνά μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ. Παρασκευή 21 Μαρτίου, κοντά στο Young Park», αναφέρεται χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για το γεγονός μέχρι εκείνη τη στιγμή και καλώντας τους πολίτες να τηλεφωνήσουν στο (575) 526-0795 σχετικά με συμβουλές ή πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.
Police are investigating a mass-shooting that occurred about 10 p.m. Friday, March 21, near Young Park. Limited info at this time. Call (575) 526-0795 with tips or info on possible suspects. More info on our Facebook page.— Las Cruces Police Department (@LasCrucesPolice) March 22, 2025
Salina Madrid for KFOX is first on the scene of the mass shooting and is reporting live on social— James Baca, 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫 (@notoriousbanker) March 22, 2025
She confirms at least one person dead and multiple people wounded at Young Park in Las Cruces tonight in a mass shooting#LasCruces pic.twitter.com/IL3mpdy4G1
#BREAKING: SHOTS FIRED, Mass shooting at Young Park in Las Cruces, New Mexico. Multiple GSW victims have been transported via EMS to hospital, and District 4/NMSU units are enroute for mutual aid.— CollinsWx 🌪️ (@Collins_Wx) March 22, 2025
No information on subject at this time. pic.twitter.com/rge1QDIkCU
REPORTS ARE POLICE ON THE SCENE AT YOUNG PARK IN LAS CRUCES NM. ARE STILL DISCOVERING BODIES IN THE PARK AND THE SUSPECT IS STILL ON THE LOOSE BUT BELIEVED TO HAVE FLED THE SCENE#MASSSHOOTING pic.twitter.com/59exhtsIMO— BREAKING NOW !! (@GRapidsnews) March 22, 2025
🚨BREAKING: At least one person was killed and multiple others were injured in a mass shooting at Young Park in Las Cruces, New Mexico.pic.twitter.com/XWMDC3ax2m— 0DSLMS (@0DSLMS) March 22, 2025
