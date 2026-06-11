Η ΕΕ εξετάζει τη διάλυση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης

Γαλλία και Γερμανία συζητούν προτάσεις για την αναδιάρθρωση της 15ετούς διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βελτιωθεί η ανταπόκριση του μπλοκ σε γεωπολιτικές κρίσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στοιχεία του οποίου δημοσιεύει το Reuters.

Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν ακόμη και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), η οποία διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, και την επιστροφή αυτών των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πέντε ανώτερους αξιωματούχους με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Πηγή: skai.gr

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