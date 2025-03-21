Τουρκικά ΜΜΕ: Ξεκίνησε η ανάκριση του Εκρέμ Ιμάμογλου

Η ανάκριση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησε την τρίτη ημέρα της κράτησής του, όπως αναφέρει το turkiyetoday.com.

Σύμφωνα με το Sozcu TV, ο Ιμάμογλου κλήθηκε για ανάκριση την 56η ώρα της κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της 19ης Μαρτίου στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών ερευνών που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της πόλης με την κατηγορία της «διαφθοράς» και των «αδικημάτων σχετικά με την τρομοκρατία».

Ηχογράφηση

Ξεχωριστά, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης συμπεριέλαβε μια ηχογράφηση στην έρευνα διαφθοράς που διεξάγει για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης (IBB).

Η ηχογράφηση φέρεται να αποκαλύπτει την παράνομη απόκτηση δεδομένων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης και περιλαμβάνει μια συνομιλία μεταξύ του Murat Ongun, ανώτερου συμβούλου του δημάρχου Ιμάμογλου, και του Serdal Taskin, πρώην γενικού διευθυντή του IBB’s Culture Inc.

Η έρευνα στρέφεται κατά του Ιμάμογλου και άλλων περίπου 100 υπόπτων με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση, χειραγώγηση διαγωνισμών και παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων.

Η ηχογράφηση που διέρρευσε δείχνει ότι ο Ongun χρησιμοποίησε την εταιρεία του, Reklam Istanbul, για να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων (DMP).

Στη συνομιλία αυτή, ο Taskin φέρεται να προειδοποιεί τον Ongun για τους κινδύνους της πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα: «Θα μπορούσατε να βγάλετε τρία, τέσσερα, ίσως πέντε ή έξι φορές περισσότερα χρήματα μέσω του DMP, αλλά αυτό θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα εξέθετε ότι έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα για ολόκληρη την πόλη. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για εμάς».

Ο Ongun φέρεται να απαντά: «Η γνώση των δεδομένων της Κωνσταντινούπολης μπορεί να μην αποφέρει άμεσο οικονομικό κέρδος για μένα. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσω ή να τα μοιραστώ, αλλά θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω εσωτερικά. Όχι για οικονομικό κέρδος, αλλά με έναν άλλο τρόπο - εξακολουθεί να είναι μια επένδυση. Δεν βλέπω το DMP μόνο ως εργαλείο για την πώληση προϊόντων - το ήθελα και για τους δύο λόγους».

Στη συνέχεια, ο Taskin εκφράζει την ανησυχία του για τον ρυθμιστικό έλεγχο, αναφέροντας μια παλαιότερη περίπτωση όπου μια τράπεζα βρέθηκε αντιμέτωπη με πιθανά πρόστιμα ύψους 50 έως 60 εκατ. ευρώ λόγω παρόμοιων παραβιάσεων.

Πηγή: skai.gr

