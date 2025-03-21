Ερντογάν: Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία του δρόμου

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για τη δημόσια τάξη και δεσμεύτηκε ότι θα είναι ανυποχώρητος ενάντια σε βανδαλισμούς και τη βία στους δρόμους, εν μέσω αυξανόμενων διαδηλώσεων κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου

«Δεν θα επιτρέψουμε διατάραξη της δημόσιας τάξης. Δεν θα υποκύψουμε σε βανδαλισμούς ή στην τρομοκρατία του δρόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.