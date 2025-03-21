Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε όλες κατηγορίες

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες περί διαφθοράς που του αποδίδονται, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη την Τετάρτη ως ύποπτος για διαφθορά και τρομοκρατία.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» είπε προς υπεράσπισή του, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Ιμάμογλου, σημαίνoν στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου.

