Σε πλήρη λειτουργία και πάλι το αεροδρόμιο του Χίθροου

Το αεροδρόμιο του Χίθροου στο δυτικό Λονδίνο ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ότι βρίσκεται και πάλι σε πλήρη λειτουργία, μία ημέρα μετά το κλείσιμο που προκάλεσε η διακοπή ηλεκτροδότησης από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και προκάλεσε χάος στις αεροπορικές μεταφορές παγκοσμίως.

Το κλείσιμο του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης χθες οδήγησε σε περισσότερες από 1.000 ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στο ταξίδι περισσότερων από 200.000 επιβατών.

Σε ενημέρωσή της το βράδυ της Παρασκευής, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι η πυρκαγιά κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε βλάβη του συστήματος και όχι σε ύποπτη ενέργεια, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε ότι η έρευνά της θα επικεντρωθεί στον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο επικεφαλής του Χίθροου, Τόμας Γουλντμπάι, δήλωσε ότι ορισμένες πτήσεις ξεκίνησαν να εκτελούνται από το βράδυ της Παρασκευής σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν τα προβλήματα.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των British Airways (BA), Air Canada και United Airlines, δήλωσαν αργά την Παρασκευή ότι θα επανεκκινήσουν τις προγραμματισμένες πτήσεις προς και από το Χίθροου.

Ο Τόμας Γουλντμπάι πρόσθεσε ότι οι επιβάτες που σχεδιάζουν να πετάξουν από το Χίθροου το Σάββατο θα πρέπει να προσέλθουν στο αεροδρόμιο εγκαίρως για την πτήση, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να έρθουν νωρίτερα».

«Αναμένουμε να επιστρέψουμε σε πλήρη λειτουργία (Σάββατο), άρα σε 100% λειτουργία όπως μια κανονική μέρα», ανέφερε

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια αναβλήθηκαν, ωστόσο πρόσθεσε ότι το αεροδρόμιο χρειάστηκε να κλείσει καθώς υπήρχαν «σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια».

Η British Airways, η οποία έχει μεγάλη παρουσία στο Χίθροου, δήλωσε ότι αναμένει να πραγματοποιήσει σήμερα περίπου το 85% των προγραμματισμένων πτήσεων της. Η αεροπορική εταιρεία εκτελεί συνήθως σχεδόν 600 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο το Σάββατο, αλλά είναι εύλογο ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις κυρίως σε δρομολόγια υψηλής συχνότητας.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις από και προς το Χίθροου το Σάββατο, αλλά η ανάκτηση μιας επιχείρησης του μεγέθους μας μετά από ένα τόσο σημαντικό περιστατικό είναι εξαιρετικά περίπλοκη«».

«Αναμένουμε ότι θα εκτελεστεί περίπου το 85% του προγράμματος για το Χίθροου το Σαββάτου, αλλά είναι πιθανό ότι όλοι οι ταξιδιώτες θα υποστούν καθυστερήσεις καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που προκάλεσε η διακοπή ρεύματος της Παρασκευής στο αεροδρόμιο».



