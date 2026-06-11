Αίθριος ο καιρός σήμερα Πέμπτη - Ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά.Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στα βορειοανατολικά και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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