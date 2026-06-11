Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Το Ιράν έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις»

Τα πλήγματα της Πέμπτης αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον Νταν Σαπίρο, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είναι εκείνος που αγωνιά να υπογράψουν τη συμφωνία, όπως αποκαλύπτουν οι δηλώσεις του, ενώ το Ιράν κωλυσιεργεί. Τα πλήγματα αυτά θα ενισχύσουν στην Τεχεράνη την πεποίθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Θυμηθείτε τις προβλέψεις ότι ο αποκλεισμός θα τους ανάγκαζε να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, καθώς θα βύθιζε την οικονομία τους. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο Σαπίρο εξέφρασε επίσης την ελπίδα το Ιράν και το Ισραήλ να μην ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές πληγμάτων, καθώς αυτό θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Τώρα, το Ιράν σχεδόν σίγουρα θα απαντήσει εναντίον στόχων στον Κόλπο, ελπίζω με τρόπο μετρημένο και όχι κλιμακωτικό, και θα χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες μέχρι να μπορέσει να κλείσει μια συμφωνία, ιδίως αν ο Τραμπ κρίνει ότι τα πλήγματά τους δικαιολογούν περαιτέρω αμερικανική απάντηση. Ελπίζω το Ιράν και το Ισραήλ να μην ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές πληγμάτων, καθώς αυτό θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε γενικευμένο πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτός ο πόλεμος ήταν τόσο μεγάλο λάθος. Το άνοιγμα του Στενού είναι η σημαντικότερη στρατηγική ανάγκη για εμάς. Μια συμφωνία που μεταθέτει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις σε δεύτερη φάση και απαιτεί κάποια άρση κυρώσεων είναι μια κακή συμφωνία - και, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι η λιγότερο κακή διαθέσιμη εναλλακτική», κατέληξε.

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Πηγή: skai.gr

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