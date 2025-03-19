Διαδηλωτές κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης δήλωσαν την Τετάρτη ότι η σύλληψη και η προφυλάκιση του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί πλήγμα για την τουρκική δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Ιμάμογλου, από το κύριο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), με κατηγορίες για διαφθορά και βοήθεια σε τρομοκρατική ομάδα, προκαλώντας τις διαδηλώσεις και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης και των επικριτών της κυβέρνησης.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας, όπου μεταφέρθηκε ο Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του, φωνάζοντας συνθήματα υποστήριξης προς τον δήμαρχο καθώς και αντικυβερνητικά συνθήματα.

«Πραγματοποιούν πραξικόπημα αυτή τη στιγμή εναντίον του Ιμάμογλου, ο οποίος νίκησε τον Ερντογάν τέσσερις φορές στην κάλπη από το 2019 με τη θέληση του έθνους», δήλωσε ο Μπουλέντ Γκιουλτέν, ένας διαδηλωτής, αναφερόμενος στις δημοτικές εκλογές του 2019 και του 2024 σε εθνικό επίπεδο, όταν το CHP του Ιμάμογλου νίκησε τον Ερντογάν σαρώνοντας στις περισσότερες μεγάλες πόλεις.

«Σήμερα, το τουρκικό έθνος θα ενωθεί για άλλη μια φορά εναντίον εκείνων που προδίδουν τη δημοκρατία και την εθνική βούληση. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μεγαλώνει και αποκτά δύναμη στα μάτια του λαού», τόνισε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας οχύρωσαν τους δρόμους που οδηγούν στο αρχηγείο της αστυνομίας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τους δρόμους, καθώς απαγορεύτηκαν όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

«Ήρθαμε εδώ για να υποστηρίξουμε τον δήμαρχο. Τον συνέλαβαν άδικα. Για αυτό είμαστε εδώ για να τον υποστηρίξουμε», δήλωσε ο Murat Sapankaya, δημοτικός υπάλληλος που συμμετείχε στη διαμαρτυρία.

Ο 54χρονος Ιμάμογλου έχει εντείνει την κριτική του προς τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μια σειρά νομικών κινήσεων και κατηγοριών εις βάρος του. Την Τετάρτη δήλωσε ότι δεν θα τα παρατήσει και θα συνεχίσει να αντιστέκεται στην πίεση.

«Προβλέψαμε ότι ο Ιμάμογλου θα περνούσε σύντομα από μια τέτοια διαδικασία κράτησης. Είμαστε όλοι εδώ μέχρι να αλλάξει η απόφαση και να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε ο Γιλμάζ Αρσλάν, ένας άλλος διαδηλωτής.

